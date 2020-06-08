Генпрокурор США отрицает, что Дональд Трамп требовал привлечь к подавлению беспорядков 10 тысяч военных

Это абсолютно ложные утверждения, сказал Уильям Барр в интервью телекомпании CBS. По его словам, в Белом в доме все согласны с тем, что использовать регулярные войска – это крайнее средство. Задействовать войска Трамп пригрозил неделю назад. Накануне президент США сообщил, что отдал распоряжение выводить бойцов Национальной гвардии из Вашингтона. Причиной массовых протестов и беспорядков в США стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.