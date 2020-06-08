В Берлине и Брюсселе протесты закончились столкновениями с полицией

Из-за брошенных камней и бутылок в немецкой столице пострадали около 30 полицейских, были задержаны более 90 человек, сообщает агентство «Ассошиэйтед Пресс». В столице Бельгии в акции участвовали, по данным полиции, около 10 тысяч человек. Некоторые из них кидали в полицейских камни и бутылки и били витрины, передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал RTBF. О задержаниях не сообщается. Акции в Европе против расизма и полицейского насилия начались после массовых протестов в США из-за гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда.