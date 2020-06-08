Третий министр в правительстве Калининградской области заразился коронавирусом

Положительный тест сдал Сергей Черномаз, который отвечает за строительство. Заболевание у него проходит в бессимптомной форме, при этом он направлен в инфекционную больницу, сообщили «Интерфаксу» в региональном штабе по борьбе с инфекцией. Накануне утром коронавирус был выявлен у министра сельского хозяйства Калининградской области Натальи Шевцовой, до этого — у министра развития инфраструктуры Елены Дятловой. По официальны данным, всего в регионе почти две тысячи инфицированных, умерли 29 человек.