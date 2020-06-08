В правительстве обсуждают сокращение выплат топ-менеджерам госкомпаний до 30 миллионов рублей в год

Как пишет газета «Коммерсант», это три годовых заработка премьер-министра. Предполагается, что исключения из этого правила установит лично президент Владимир Путин. Издание напоминает, что «Роснефть» в прошлом году потратила на выплаты правлению 3,57 миллиарда рублей, РЖД – 2,7 миллиарда, больше двух миллиардов на эти целы потратили «Аэрофлот» и «Транснефть», «Газпром» выделил полтора миллиарда рублей.
2020-06-08T05:12:00+03:00
2020-06-08T05:12:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:12, 08 июня 2020
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