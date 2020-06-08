Согласно жалобе Кристины Кааманьо, в их числе были сотрудники агентств «Рейтер», «Ассошиэйтед Пресс», «Франс Пресс» и «Синьхуа», сообщила Ассоциация иностранных корреспондентов в Аргентине. Управляющая Федеральным разведывательным агентством подозревает, что слежка велась с июня 2016 года при правительстве президента Маурисио Макри
Глава аргентинской разведки пожаловалась в прокуратуру на слежку за более чем 400 журналистами
Согласно жалобе Кристины Кааманьо, в их числе были сотрудники агентств «Рейтер», «Ассошиэйтед Пресс», «Франс Пресс» и «Синьхуа», сообщила Ассоциация иностранных корреспондентов в Аргентине. Управляющая Федеральным разведывательным агентством подозревает, что слежка велась с июня 2016 года при правительстве президента Маурисио Макри