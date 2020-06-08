Россия без участия Украины возобновляет производство ракет «Рокот»

Подписан контракт между Минобороны и Центром Хруничева, который входит в «Роскосмос», сообщает источник агентства РИА Новости. Ранее снимаемые с боевого дежурства баллистические ракеты РС-18Б уже 35 раз запускали на орбиту различные космические аппараты, но с системой управления украинского производства. После присоединения Крыма и конфликта в Донбассе поставки этой аппаратуры в Россию были прекращены.