Неизвестный на юго-западе Москвы открыл стрельбу из окна и ранил двух прохожих

Пострадал также сотрудник спецназа Росгвардии, сообщили ТАСС в Следственном комитете. Информация о стрельбе из окна квартиры многоэтажного дома поступила после 22 часов, затем сообщалось о переговорах силовиков с нападавшим. Операция по задержанию прошла после часа ночи. Нападавший был ранен и задержан. СК возбудил уголовное дело по трем статьям – о хулиганстве, покушении на убийство и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

