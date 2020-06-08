Мэрия Москвы, по сведениям РБК, сегодня может объявить об отмене пропускного режима

В свою очередь, источник «Интерфакса» рассказал, что снятие ограничений будет поэтапным – с 10 и 15 июня и что пропуска будут упразднены на втором этапе. В пятницу мэр Сергей Собянин заявил, что на этой неделе можно будет принять более радикальные шаги по отмене карантина из-за коронавируса.
2020-06-08T04:10:00+03:00
2020-06-08T05:15:01+03:00
https://echo.msk.ru/news/2656610-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:10, 08 июня 2020
Загрузка комментариев...