Мэрия Москвы, по сведениям РБК, сегодня может объявить об отмене пропускного режима

В свою очередь, источник «Интерфакса» рассказал, что снятие ограничений будет поэтапным – с 10 и 15 июня и что пропуска будут упразднены на втором этапе. В пятницу мэр Сергей Собянин заявил, что на этой неделе можно будет принять более радикальные шаги по отмене карантина из-за коронавируса.