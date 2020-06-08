Журналист New York Times был вынужден уволиться из-за статьи с призывом использовать войска против протестующих

Автором колонки был сенатор Том Коттон, а редактор Джеймс Беннет разрешил ее публикацию. Как сообщается в «Твиттере» издания, в руководстве сочли, что он больше не может работать в своей должности. Протест против этой публикации выразили 800 сотрудников New York Times. Протесты и беспорядки в США вспыхнули после смерти от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда.
2020-06-08T03:13:00+03:00
2020-06-08T03:13:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:13, 08 июня 2020
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