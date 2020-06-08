Журналист New York Times был вынужден уволиться из-за статьи с призывом использовать войска против протестующих

Автором колонки был сенатор Том Коттон, а редактор Джеймс Беннет разрешил ее публикацию. Как сообщается в «Твиттере» издания, в руководстве сочли, что он больше не может работать в своей должности. Протест против этой публикации выразили 800 сотрудников New York Times. Протесты и беспорядки в США вспыхнули после смерти от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда.