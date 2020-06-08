Цена нефти североморской марки Brent c начала торгов в Лондоне выросла почти на 2%

Ее котировки поднялись выше отметки 43 доллара за баррель. Американская легкая нефть также прибавила почти 2% в цене и теперь продается дороже 40 долларов за баррель. На днях Россия и страны-участницы ОПЕК согласились продлить самый масштабный уровень сокращения добычи нефти еще на месяц, до конца июля, передает ТАСС.