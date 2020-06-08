Счетная палата при проверке судов нашла нарушений и недостатков более чем на 5 миллиардов рублей

Речь идет о деятельности Судебного департамента при Верховном суде и Мосгорсуда. Как сообщается на сайте ведомства, в частности, не были введены вовремя 12 объектов капитального строительства, по которым департамент выступает в качестве госзаказчика, передает «Интерфакс».
2020-06-08T03:12:00+03:00
2020-06-08T03:12:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:12, 08 июня 2020
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