Счетная палата при проверке судов нашла нарушений и недостатков более чем на 5 миллиардов рублей

Речь идет о деятельности Судебного департамента при Верховном суде и Мосгорсуда. Как сообщается на сайте ведомства, в частности, не были введены вовремя 12 объектов капитального строительства, по которым департамент выступает в качестве госзаказчика, передает «Интерфакс».