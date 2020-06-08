Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из КПРФ

Причинами стали нарушение партийной дисциплины и организация круглого стола с политиком Алексеем Навальным. Об этом Шувалова рассказала в эфире «эха Москвы». По ее мнению, власти возмутило, что она проголосовала против бюджета Москвы на 2020 год, потому что считает его ограблением жителей.