Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из КПРФ

Причинами стали нарушение партийной дисциплины и организация круглого стола с политиком Алексеем Навальным. Об этом Шувалова рассказала в эфире «эха Москвы». По ее мнению, власти возмутило, что она проголосовала против бюджета Москвы на 2020 год, потому что считает его ограблением жителей.
2020-06-08T03:11:00+03:00
2020-06-08T03:12:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:11, 08 июня 2020
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