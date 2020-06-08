Прокладка трубы для газопровода «Северный поток-2» в Ленинградской области привела к ущербу в полмиллиарда рублей

В такую сумму рыбзавод в поселках Ивановское и Поречье оценил гибель почти миллиона мальков лосося и балтийской кумжи, пишет сайт 47 news. По словам сотрудников предприятия, река Хревица считалась одной из чистейших в Европе, но из-за строительных работ подрядчиков «Газпрома» вода в ней почернела от грязи и глины.
2020-06-08T02:10:00+03:00
2020-06-08T02:10:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:10, 08 июня 2020
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