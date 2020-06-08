«Первый канал» вместо титров фильма «Брат-2» показал кадры беспорядков в США

В это время продолжала играть песня группы «Наутилус Помпилиус» со словами «Гудбай, Америка». Следом начался выпуск итоговой новостной программы «Время». Ленту Алексея Балабанова поставили в эфир накануне вечером в честь 20-летия ее выхода на экран.
2020-06-08T02:09:00+03:00
2020-06-08T02:10:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:09, 08 июня 2020
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