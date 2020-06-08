Два российских дипломата, объявленные в Чехии персонами нон-грата, накануне вечером покинули страну

Это подтвердили телеканалу CNN в чешском МИДе. По данным РИА Новости, вылететь должны были исполняющий обязанности главы представительства в Праге российского федерального агентства по делам соотечественников и международному сотрудничеству Андрей Кончаков и его сотрудник по фамилии Рыбаков. О высылке дипломатов власти Чехии объявили в пятницу из-за скандала вокруг публикации о том, что Россия якобы готовила покушение с использованием яда рицина на чешских чиновников из-за снова в Праге памятника советскому маршалу Коневу. Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что это вымысел и обвинил в дезинформации одного из российских дипломатов. Российский МИД пообещал принять ответные меры.
2020-06-08T02:09:00+03:00
2020-06-08T02:09:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:09, 08 июня 2020
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