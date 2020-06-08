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02:08, 08 июня 2020

Росгвардейцы ночью провели операцию в многоквартирном доме в Москве, откуда неизвестный вел стрельбу по прохожим

Один спецназовец был ранен, сообщили ТАСС в СК. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Накануне вечером СК уже возбудил дело по двум статьям — о хулиганстве и покушении на убийство. Нападавший был ранен и задержан.

Сообщения об инциденте со стрельбой из окна квартиры на улице Строителей поступили после 22 часов, а спецназ, судя по сообщениям агентств, начал операцию по задержанию после часа ночи.
По данным полиции, неизвестный ранил двух прохожих.



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