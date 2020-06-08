Протесты и беспорядки в США почти не отразились на рейтинге Дональда Трампа

Его действия одобряют, в целом, 45% участников опроса, что на один процентный пункт меньше чем в апреле. Об этом свидетельствует опрос, проведенный по заказу телеканала CNN и издания Wall Street Journal. За переизбрание Трампа президентом на второй срок готовы голосовать 42% опрошенных, за бывшего вице президента США Джозефа Байдена — 49%. Опрос одной тысячи человек проводился с 28 мая по 2 июня. Погрешность результатов составляет 3 процентных пункта.