Протесты и беспорядки в США почти не отразились на рейтинге Дональда Трампа

Его действия одобряют, в целом, 45% участников опроса, что на один процентный пункт меньше чем в апреле. Об этом свидетельствует опрос, проведенный по заказу телеканала CNN и издания Wall Street Journal. За переизбрание Трампа президентом на второй срок готовы голосовать 42% опрошенных, за бывшего вице президента США Джозефа Байдена — 49%. Опрос одной тысячи человек проводился с 28 мая по 2 июня. Погрешность результатов составляет 3 процентных пункта.
2020-06-08T01:12:00+03:00
2020-06-08T01:12:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:12, 08 июня 2020
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