На подмосковном полигоне «Алабино» сегодня начнутся репетиции парада Победы

В Москве на Красной площади они пройдут ночью 17 и 18 июня, а 20 июня состоится генеральная репетиция с перекрытием улиц днем из-за проезда военной техники, передает «Интерфакс». Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, в параде на Красной площади 24 июня будут задействованы 14 тысяч военных, а всего в парадах по всей стране примут участие 64 тысячи человек – на фоне продолжающейся пандемии.