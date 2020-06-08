Стрелявший из окна квартиры по прохожим в Москве задержан, он ранен

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По его словам, спецназ Росгвардии начал штурм квартиры после часа ночи. При этом сообщение об инциденте со стрельбой поступило после 22 часов. ТАСС со ссылкой на очевидцев сообщает, что неизвестный стрелял из окна по прохожим около 20 минут. В результате стрельбы на юго-западе Москвы, на улице Строителей, были ранены два человека. В полиции отрицают первоначальные сообщения, что среди пострадавших был сотрудник МВД. Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям – о хулиганстве и покушении на убийство.