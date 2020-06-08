Химкинский городской суд сегодня вернётся к рассмотрению уголовного дела пилота Дениса Евдокимова

В начале процесса на прошлом заседании защита обвиняемого попросила вернуть дело на дополнительное расследование. Из-за многочисленных нарушений, которые, по мнению адвоката и подсудимого, были допущены следствием. Судья Химкинского суда Александр Беспалов дал прокурору время для подготовки позиции по ходатайству. В случае если суд сегодня его отклонит защита пилота Дениса Евдокимова намерена настаивать на признании самолета, документов и ряда объектов вещественными доказательствами, сообщила адвокат Наталья Митусова. Напомню, лайнер Сухой Суперджет потерпел крушение в мае прошлого года. Самолет вылетел из Москвы в Мурманск, почти через полчаса вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок. При посадке самолет дважды подпрыгнул после удара о полосу, стойки шасси пробили топливные баки. При пожаре погиб 41 из 78-ми человек, которые были на борту. Следствие считает что Евдокимов допустил грубые ошибки при посадке. Он вину не признаёт, а причиной аварии считает техническое состояние самолета.

Евдокимову в случае признания вины грозит до семи лет заключения.

Межгосударственный авиационный комитет между тем пока не опубликовал итоговый отчет о причинах катастрофы.