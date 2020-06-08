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00:04, 08 июня 2020

График снятия ограничений в Москве могут объявить сегодня

Он будет зависеть от ситуации с коронавирусом на текущий момент.
В Москве в ближайшее время планируют отменить систему цифровых пропусков, об этом сообщает сайт РБК со ссылкой на источник в мэрии. Их ввели в самом начале действия режима самоизоляции и карантинных мер в рамках борьбы с распространением коронавируса. Однако сейчас столичные власти наблюдают положительную динамику в ситуации с COVID-19. В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что максимум ограничений в городе можно будет снять до начала июля. Градоначальник сказал, что надо «шаг за шагом» возобновлять работу ресторанов, кафе, гостиниц и всего туристического бизнеса. При этом Сергей Собянин заключил, что полностью вернуться к тому образу жизни, который был до пандемии, можно будет через год.

В Подмосковье цифровые пропуска уже отменены.



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