Суд по делу о сбитом в Донбассе Боинге малазийских авиалиний MH17 возобновится сегодня в Нидерландах

На слушаниях в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол из-за эпидемии будет присутствовать ограниченное число людей, говорится в заявлении окружного суда Гааги.

Помимо судей, секретарей и прокуроров в зале суда будут присутствовать два адвоката со стороны родственников, два представителя защиты и ограниченное число журналистов. Пресс-центр будет закрыт. По делу проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно. Пока неизвестно, будет ли суд заседать каждый день, но комплекс Скипхол зарезервирован для слушаний до 3 июля. Ранее международная следственная группа под руководством генпрокуратуры Нидерландов представила итоги своего расследования. Оно пришло к выводу, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России из Курска. В Москве обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing отвергают.

Лайнер из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17 был сбит в июле 2014-го. На борту находились 298 человек, все они погибли.