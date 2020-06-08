Неизвестный накануне поздно вечером открыл стрельбу из дома на улице Строителей в Москве

По данным столичного ГУМВД, пострадал прохожий. Задержать злоумышленника пока не удалось. На улицу Строителей выехал отряд Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и хулиганстве. Раненный прохожий госпитализирован. По предварительным данным, стрелок находится в неадекватном состоянии.