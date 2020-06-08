Неизвестный накануне поздно вечером открыл стрельбу из дома на улице Строителей в Москве

По данным столичного ГУМВД, пострадал прохожий. Задержать злоумышленника пока не удалось. На улицу Строителей выехал отряд Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и хулиганстве. Раненный прохожий госпитализирован. По предварительным данным, стрелок находится в неадекватном состоянии.
2020-06-08T00:00:00+03:00
2020-06-08T00:01:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:00, 08 июня 2020
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