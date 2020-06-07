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23:11, 07 июня 2020

Полиция опровергает сообщения о втором пострадавшем при стрельбе на юго-западе Москвы.

Ранее источники ТАСС сообщали что в результате стрельбы, открытой из дома на Улице строителей ранения получили сотрудник полиции и прохожий. Как сообщили РИА в столичном главке МВД, пострадал только один человек, среди полицейских пострадавших нет. Из какого оружия ведется огонь, выяснить пока не удалось. На улицу Строителей выехал отряд Росгвардии.



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