Полиция опровергает сообщения о втором пострадавшем при стрельбе на юго-западе Москвы.

Ранее источники ТАСС сообщали что в результате стрельбы, открытой из дома на Улице строителей ранения получили сотрудник полиции и прохожий. Как сообщили РИА в столичном главке МВД, пострадал только один человек, среди полицейских пострадавших нет. Из какого оружия ведется огонь, выяснить пока не удалось. На улицу Строителей выехал отряд Росгвардии.