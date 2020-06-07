Неизвестный открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, ранен один человек

Неизвестный ведет стрельбу из окна дома на улице Строителей в Москве, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного главка МВД РФ. «Неизвестный открыл стрельбу из окна дома на улице Строителей в Москве из неустановленного оружия. Он пока не задержан», — сказали в ведомстве. На месте работают правоохранительные органы, обстоятельства выясняются.
2020-06-07T23:09:00+03:00
2020-06-07T23:10:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:09, 07 июня 2020
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