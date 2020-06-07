Неизвестный открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, ранен один человек

Неизвестный ведет стрельбу из окна дома на улице Строителей в Москве, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного главка МВД РФ. «Неизвестный открыл стрельбу из окна дома на улице Строителей в Москве из неустановленного оружия. Он пока не задержан», — сказали в ведомстве. На месте работают правоохранительные органы, обстоятельства выясняются.