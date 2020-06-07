В тюрьме на Ямайке умер 81-летний заключенный, который в ожидании суда провел под стражей 40 лет

Ноэль Чемберс скончался еще в начале года, но местные СМИ обратили на это внимание только сейчас, когда в интернете появились фотографии тела истощенного до предела мужчины. Официальной причиной смерти власти назвали почечную инфекцию.

Правозащитники потребовали расследования. Они утверждают, что состояние Чемберса в момент смерти показывает, что его содержали в нечеловеческих условиях. Как выяснилось, в начале ноября прошлого года Чемберсу провели медобследование, так как в то время он практически ничего не ел, жаловался на проблемы со зрением и симптомы гриппа. За день до смерти его нашли без сознания. Чемберс был арестован по подозрению в убийстве в феврале 1980 года, но так и не был осужден.