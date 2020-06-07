Из Лос-Анджелеса начался вывод подразделений Нацгвардии США

Они были введены в 10-миллионный мегаполис неделю назад на фоне беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

Как передает телеканал KTLA, военные охраняли мэрию и помогали полиции контролировать безопасность на продолжающихся протестных акциях. С 31 мая по 4 июня в Лос-Анджелесе действовал комендантский час, но в четверг власти города не стали его продлевать, так как протесты в ЛА больше не сопровождаются беспорядками. Сегодня же Дональд Трамп отдал приказ о выводе сил Нацгвардии из Вашингтона