Берлин сдержанно среагировал на сообщения о возможном сокращении военного контингента США на территории ФРГ

По сообщениям СМИ, президент США Дональд Трамп планирует уменьшить количество дислоцированных солдат на девять с половиной тысяч. Кроме того, максимальное число американских военных не должно в будущем превышать 25 тысяч. В настоящее время в Германии находится 34 с половиной тысячи американских солдат.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия ценит укрепившееся за многие десятилетия сотрудничество с вооруженными силами США. Политик подчеркнул, что две страны являются тесными партнерами в НАТО. «Однако это сложно. Если частичный вывод американских войск произойдет, мы примем это к сведению», — прокомментировал Маас. Глава германского дипведомства выразил надежду на ответственность политиков демократической и республиканской партий.

Глава фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених заявил, что предполагаемые планы США приведут к устойчивому изменению политики безопасности в Европе. Социал-демократ отметил, что поскольку стратегические интересы Вашингтона перенаправляются в азиатский регион, ФРГ разумнее было бы ориентироваться на европейское поле деятельности.

Внешнеполитический спикер ХДС Юрген Хардт подчеркнул, что постепенное увеличение оборонных расходов и газопровод «Северный поток 2» раздражают Трампа. По его словам, президенту США также явно не по нутру отказ Ангелы Меркель приехать на встречу «семерки» в Вашингтон. Проблематично, что Трамп недооценивает интересы НАТО, констатировал консервативный политик.

В интервью журналу «Шпигель» бывший главнокомандующий войск США в Европе Бен Ходжс назвал решение Трампа «колоссальной ошибкой» и «чисто политическим маневром»