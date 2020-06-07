Правительство Израиля утвердило назначение Амиры Орон послом в Египте

Как отмечает «Джерузалем пост», она станет первой женщиной во главе израильского диппредставительства в Каире. Посольствами страны обменялись после подписания в 1979 году мирного договора. Из арабских стран дипотношения с еврейским государством есть также у Иордании.
2020-06-07T21:04:00+03:00
2020-06-07T21:04:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 07 июня 2020
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