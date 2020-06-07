Медиазона:На сайте, посвященном голосованию по поправкам в Конституцию, нет упоминания статьи, обнуляющей сроки Путина

На сайте 2020og.ru, посвященном голосованию по поправкам в Конституцию не оказалось ни одного упоминания о статье, обнуляющей сроки президента Владимира Путина.

На это обращает внимание портал Медиазона.

На сайте рассказывается о сути новых поправок в Конституцию, как и когда голосовать через интернет. Ни в одном из 15 блоков нет упоминания статьи 81 Конституции, поправки к которой должны будут обнулить сроки Путина. Сейчас в 81 статье говорится, что одно и то же лицо не может быть президентом России более двух сроков подряд. Поправка к статье предлагает применять это правило без учета сроков, которые президент занимал на момент вступления изменений в силу.