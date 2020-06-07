Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) отменил летний чемпионат мира 2020 года

Как сообщается на сайте организации, решение принято из-за пандемии коронавируса. Турнир был запланирован в немецком Рупольдинге с 19 по 23 августа, но в Германии массовые мероприятия запрещены до 31 августа.
2020-06-07T20:04:00+03:00
2020-06-07T20:05:14+03:00
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20:04, 07 июня 2020
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