Роман Абрамович приобрел картину «Крик» норвежского художника Эдварда Мунка

Как сообщает Telegram-канал Sotheby's Life, стоимость картины составила 120 миллионов долларов.

При этом отмечается, что российский олигарх купил один из четырех существующих вариантов полотна — единственный, находящийся в частной коллекции. «Крик» — серия картин Эдварда Мунка, которая создавалась в промежутках между 1893 и 1910 годами. На картинах изображена кричащая человеческая фигура на фоне красного неба. Она считается эмблемой экспрессионизма и одним из знаковых художественных произведений XX века. Сам миллиардер покупку не комментировал