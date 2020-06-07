В Красноярском крае полиция задержала второго подозреваемого в убийстве несовершеннолетней

Это 19-летнего житель поселка Нижняя Тея. Как сообщает СК, подозреваемый частично признал вину на допросе. 30 мая в деревне Нижняя Коя на юге региона пропала 12-летняя девочка. Через два дня тело подростка было найдено в пожарном колодце. Тогда же был задержан 25-летний местный житель, признавший вину.