В Красноярском крае полиция задержала второго подозреваемого в убийстве несовершеннолетней

Это 19-летнего житель поселка Нижняя Тея. Как сообщает СК, подозреваемый частично признал вину на допросе. 30 мая в деревне Нижняя Коя на юге региона пропала 12-летняя девочка. Через два дня тело подростка было найдено в пожарном колодце. Тогда же был задержан 25-летний местный житель, признавший вину.
2020-06-07T19:32:00+03:00
2020-06-07T19:33:06+03:00
https://echo.msk.ru/news/2656506-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3272198.jpeg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:32, 07 июня 2020
Загрузка комментариев...