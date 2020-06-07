Илон Маск считает бессмысленными уголовные сроки за торговлю марихуаной в США

Об этом бизнесмен написал в своем Twitter.

Продажа марихуаны в последнее время, полагает основатель космической компании SpaceX, фактически в Америке стала «основным бизнесом», который открыт даже во время пандемии коронавируса. Лишение свободы за реализацию накросодержащей травы, уверен Маск, неправильно. О том, что в ряде американских штатов во время пандемии коронавируса предприятиям, занимающимся производством марихуаны, разрешили продолжить работу с доставкой на дом, в середине апреля сообщала газета The Washington Post.

Речь шла о компаниях из Калифорнии, Колорадо, Иллинойса, Мичигана и Вермонта. В 11 американских штатах марихуана легализована для использования в личных целях, а в медицинских целях по рекомендации врача ее можно купить в 33 штатах. Впрочем, есть и территории, где ее любое использование запрещено законом. Например, в штате Монтана хранение более чем 60 граммов вещества считается тяжким преступлением и наказывается сроком до 5 лет в тюрьме.

Два года назад во время одного из интервью Маск в прямом эфире покурил марихуану, после чего акции основанной им компании Tesla обвалились на 10 процентов. Тогда предприниматель утверждал, что смесь конопли и табака не оказывает на него никакого воздействия.