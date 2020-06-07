Дональд Трамп распорядился начать вывод из Вашингтона сил Нацгвардии США

Они были переброшены в американскую столицу из-за протестов и беспорядков, вызванных гибелью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией. При этом Президент у себя в Твиттере не исключи, что в случае необходимости нацгвардия может оперативно вернуться в Вашингтон.

Постепенный вывод бойцов Национальной гвардии США из Вашингтона может начаться уже в понедельник. Об этом в эфире телекомпании CNN сообщил командующий нацгвардией округа Колумбия Уильям Вокер. По его словам, в настоящее время в Вашингтоне находятся около 4 тыс бойцов, мобилизованных из 11 штатов для поддержки 1,2 тыс. коллег из столичной национальной гвардии.

Расследование гибели Джорджа Флойда не решит проблему массовых протестов в США. Так считает генеральный прокурор Миннесоты Кит Эллисон.

«Я не думаю, что расследование этого дела способно изменить ситуацию и воздать справедливость. Облегчение нынешних страданий — медленный процесс, нам требуется провести большую работу, решив системные проблемы в действиях органов юстиции в нашей стране» — заявил он.

Сейчас в 40 городах США введен комендантский час, задержаны почти 10 тысяч человек.