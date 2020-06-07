Высланные из Праги двое российских дипломатов планируют сегодня вернуться в Москву

Об этом Интерфаксу сообщил замглавы Россотрудничества Михаил Брюханов.

По сведениям Интерфакса они прибудут рейсом «Аэрофлота».

Россия справедливо отреагирует на высылку сотрудников посольства в Чехии. Этот поступок будет учтен в работе над линией сотрудничества Москвы и Праги. Об этом рассказала официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Мария Захарова отметила, что попытки нарушить плодотворное взаимодействие между странами продолжаются уже давно, и наиболее яркие примеры таких попыток произошли в этом году.