Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которых пытались отравить веществом «Новичок», возможно сменили имена и покинули Британию. Как пишет газета Sunday Times, ссылаясь на высокопоставленные источники в правительстве, Скрипали теперь могут жить в Новой Зеландии.

Источник Sunday Times в правительстве сообщил, что бывшему двойному агенту и его дочери сменили личности и предоставили финансовую помощь для начала жизни в другой стране. После того, как в марте 2018 года Сергей и Юлия Скрипаль получили отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Солсбери и до своего переезда, они около года жили в безопасном месте в Британии под защитой секретной разведывательной службы МИ-6.

В публикации Sunday Times отмечается, что Скрипали поддерживают связь со своими бывшими соседями и в прошлом году даже отправили им поздравительную рождественскую открытку без обратного адреса. Соседи на встречу со Скрипалями не рассчитывают. Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж, а в 2010 году обменян на россиян, арестованных в США, и улетел в Великобританию. Сергея и Юлию Скрипаль обнаружили днем 4 марта 2018 года в центре английского Солсбери на парковой скамейке без сознания. Британские власти обвинили российские спецслужбы в попытке отравить Скрипалей и назвали подозреваемыми двух россиян, которые въехали в Британию под именами Александр Петров и Руслан Боширов. В результате скандала Лондон выслал 23 российских дипломата, Москва ответила тем же.

Великобританию поддержали многие страны мира, объявив о высылке сотрудников российских дипломатических ведомств. Москва последовательно отрицает свое участие в покушении на Сергея и Юлию Скрипаля.

Эти данные невозможно проверить, и они могли быть опубликованы специально, чтобы скрыть факт смерти Скрипалей. Такое мнение «Эху» высказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По мнению Франца Клинцевича, всю историю с отравлением Скрипалей изначально разыграли западные спецслужбы во главе с британской разведкой.

Тема причастности России к отравлениям политических оппонентов за рубежом вновь поднялась на западе в связи с высылкой из Праги двух российских дипломатов.