В Минске и Гомеле задержаны около десятка активистов, участвовавших в пикетах в местах сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты Белоруссии.

Об этом сообщается на сайте белорусской правозащитной организации «Весна».

По ее данным, задержан и лидер оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.

Как передает ТАСС, участники пикетов критиковали действия властей и выражали несогласие с проводимой президентом Александром Лукашенко политикой.

Такие же предвыборные акции проходят сегодня в Бресте, Гомеле и ряде других городов республики. Помимо сбора подписей, участники акций выступают в поддержку арестованного оппозиционного активиста Сергея Тихановского. 31 мая после проведения аналогичных пикетов в Белоруссии было задержано около 30 активистов.

В то же время, действующий Президент страны Александр Лукашенко отметил, что никакого нового протестного движения в Белоруссии не появилось.

В Белоруссии президентские выборы назначены на 9 августа. Подписи в поддержку своего выдвижения кандидатами собирают 14 претендентов на высший государственный пост.