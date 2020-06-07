Перед МЧС поставлена задача завершить основную работу на ТЭЦ-3 в Норильске за 2 недели

На месте экологической катастрофы в Норильске работает уже почти 500 сотрудников МЧС и 200 единиц техники, сообщили в ведомстве. Группировку усилили специалистами арктического поисково-спасательного отряда. Они проведут разведку загрязнений территории и помогут в ликвидации разлива. Спасатели работают по сменам. Откачали больше тысячи кубометров дизельного топлива, обработали больше двух гектаров загрязнённого грунта. Активная фаза ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Норильске займет до 14 дней, сообщил первый замглавы МЧС Александр Чуприян.

Ситуацию осложняет сильный ветер и то, что масляные пятна мигрируют по рекам. Спасателям приходится перемещать оборудование, сказал Чуприян. Дочка Норникеля, Норильская топливно-энергетическая компания, на объекте которой произошёл масштабный разлив, установила специальные дренажные колодцы около ТЭЦ-3, рассказал вице-президент Норникеля Николай Уткин. Он подчеркнул в эфире «Эха»: компания НТЭК ответит за случившееся.

Из-за разгерметизации резервуара норильской ТЭЦ-3 29 мая из него по информации Росприроднадзора, вылилось около 20-ти тысяч тонн нефтепродуктов, горючее попало в две реки, одна из них впадает в озеро. 3 июня разлив топлива в Норильске объявлен чрезвычайной ситуацией.

Возбуждено несколько уголовных дел, арестован начальник цеха ТЭЦ.