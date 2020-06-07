Z Архив новостей новости
5 7 6 255
Эксклюзив Эха 18:07, 07 июня 2020

Перед МЧС поставлена задача завершить основную работу на ТЭЦ-3 в Норильске за 2 недели

На месте экологической катастрофы в Норильске работает уже почти 500 сотрудников МЧС и 200 единиц техники, сообщили в ведомстве. Группировку усилили специалистами арктического поисково-спасательного отряда. Они проведут разведку загрязнений территории и помогут в ликвидации разлива. Спасатели работают по сменам. Откачали больше тысячи кубометров дизельного топлива, обработали больше двух гектаров загрязнённого грунта. Активная фаза ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Норильске займет до 14 дней, сообщил первый замглавы МЧС Александр Чуприян.

Ситуацию осложняет сильный ветер и то, что масляные пятна мигрируют по рекам. Спасателям приходится перемещать оборудование, сказал Чуприян. Дочка Норникеля, Норильская топливно-энергетическая компания, на объекте которой произошёл масштабный разлив, установила специальные дренажные колодцы около ТЭЦ-3, рассказал вице-президент Норникеля Николай Уткин. Он подчеркнул в эфире «Эха»: компания НТЭК ответит за случившееся.

Из-за разгерметизации резервуара норильской ТЭЦ-3 29 мая из него по информации Росприроднадзора, вылилось около 20-ти тысяч тонн нефтепродуктов, горючее попало в две реки, одна из них впадает в озеро. 3 июня разлив топлива в Норильске объявлен чрезвычайной ситуацией.

Возбуждено несколько уголовных дел, арестован начальник цеха ТЭЦ.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 1 июня Поздравить…

5 224 6 8512 01.06
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Американцы! Посмотрите в зеркало Увидьте себя такими какие вы есть. Без прикрас. В вашем мирке, который сейчас явлен всему миру памятью Джорджа Флойда…

5 206 6 18880 03.06
Блоги

Карина Орлова журналист

За Hermes душа болит: ответ на высказывание Собчак о протестах и чернокожих В США никто даже не ведет дебатов на тему «плохо мародерство или хорошо». Понятное дело, что плохо. Никто его не оправдывает и не поддерживает. И никто не смешивает мародерство и протесты в одну кучу…

5 455 6 53373 05.06
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ваше интервью CNN — это и есть пропаганда Госпожа Райс, выйдите к вашим людям и, глядя им в глаза, скажите, что ими через Youtube и Facebook руководят русские. А я посмотрю на американскую «исключительность» в действии…

5 168 6 19972 01.06
Блоги

+ Телеканал ВВС One выпустил официальный трейлер к сериалу «Отравления в Солсбери» Телеканал ВВС One выпустил официальный трейлер к сериалу «Отравления в Солсбери» Сюжет построен вокруг отравления бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля…

5 160 6 19526 01.06
8читать ;смотреть
Голосование
Должна ли Россия догнать и перегнать Маска?
5 129 6 15807 31.05
Блоги

Карина Орлова журналист

Дремучий расизм В целом, это типичный прием расиста — взять нормальную тему (осуждение беспорядков) и вплеснуть туда все, что накипело по поводу черных…

5 202 6 24640 03.06
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Круче, чем Сталин или еще раз – о секретном протоколе от 23 августа 1939 года Власть законна только в стране со свободным доступом к информации, в государстве с обратной связью и с политсистемой, построенной на честных, свободных выборах…

5 86 6 12224 03.06
Блоги

«Трамп — первый президент, который пытается расколоть американский народ» Экс-министр обороны Джеймс Мэттис недоволен тем, как глава Белого дома справляется с ситуацией на фоне нарастающих протестов…

5 118 6 17343 04.06
Блоги

Кусок эфира

Геннадий Бурбулис: Нам удалось обеспечить мирный распад тоталитарной империи Ностальгировать по Советскому Союзу сегодня — это, на мой взгляд, тот самый тяжелый, болезненный синдром, которые я называю постимперским синдромом. Это сложное заболевание…

5 100 6 16742 02.06
Голосование
Что лучше делать 1 июля, если вы против поправок к Конституции?
3271693
5 163 6 28026 06.06
Блоги

Юрий Пивоваров историк, академик РАН

Пакт Молотова – Риббентропа: О ревизионизме в российском историческом сознании Мы что – рехнулись? Никогда моя страна не будет больше тоталитарной живодерней! Ее лучший поэт сказал о России: «Вся суть твоя – противовес коричневым рубахам»...

5 259 6 47802 03.06
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Расизм vs ВLM Социальный разрыв между черными и белыми, разумеется, упирается в традиции и нормы, сформированные во всех смыслах черной историей, — но это не современная государственная политика…

5 290 6 53791 06.06
Блоги

Ксения Собчак телеведущая, общественный деятель

Чувство вины — самое серьезное оружие вора То, что происходит сейчас в Америке — это лишнее доказательство, что сколько людям не давай свободы и прав — если эти люди неуспешны, они всегда найдут на кого свалить свой неуспех…

5 376 6 70606 05.06
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

ведущие: Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

Правой рукой Трамп делает это, вешает лапшу, вернее, левой рукой. А правой рукой он подписывает разрешение на  коммерческое использование Луны. И это только  начало…

5 79 6 14879 31.05
#слушать 50:36 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Время принимать решения. Голосование по поправкам в Конституцию Кажется, что нам сейчас не до этого. Пандемия, проблемы с экономикой, какие уж тут голосования. Действительно, проблемы есть, и проблемы серьезные. Но…

5 167 6 32606 01.06

Популярное за неделю

Новости

Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня Они объясняют это неблагоприятной ситуацией по коронавирусу…

5 30 6 211251
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Когда показывают гейскую семью повышенной гадостности – это серьезная и глупая ошибка. Создатель рекламного ролика обязан знать правило: Идиот не должен заподозрить, что его считают идиотом. Идиот, которому что-то впаривают…

5 51 6 147108 03.06
#слушать 49:19 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Что лучше делать 1 июля, если вы против поправок к Конституции?
3271693
5 163 6 28026 06.06
Блоги

+ Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина… Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина… Ну неужели не видно и непонятно, как сложно сейчас команде Собянина, который настоял на том, чтобы наверху серьезно отнеслись к этой проблеме, который возглавил штаб, у которого нет опыта, который тоже человек…

5 570 6 607290 02.06
8читать ;смотреть
Блоги

+ Артем Панарин: Прошу не путать родину и государство Артем Панарин: Прошу не путать родину и государство Я не считаю, что счастье достижимо при нынешней системе…

5 190 6 83470 05.06
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8563110
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4510349

Сегодня в эфире