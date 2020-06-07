Судебные слушания в Нидерландах о принадлежности коллекции «скифского золота» были отложены из-за коронавируса

Когда процесс удастся возобновить пока не ясно. Об этом агентству ТАСС сообщили в руководстве крымских музеев, добивающихся возврата ценностей.

В связи с карантинными ограничениями намеченное прежде судебное заседание не состоится, а новая дата пока так и не назначена. Это в комментарии информационному агентству ТАСС сказал директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин. Директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина выразила надежду, что слушания будут возобновлены до конца текущего года. Тяжба идет из-за экспонатов, которые были переданы в свое время для участия в выставке в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

«Скифское золото», а это почти 2 тысячи предметов, должно была вернуться в Крым 1 июня 2014 года, но свои права на коллекцию заявила Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий музей, решил приостановить передачу коллекции. В декабре 2016 года окружной суд Амстердама определил передать коллекцию в пользу Украины, но юристы крымских музеев обжаловали это решение.

Апелляционный суд в Нидерландах три года назад отменил постановление о передаче коллекции Киеву. При этом ответа на вопрос о принадлежности экспонатов дано так и не было.