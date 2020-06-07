Пропуска в Москве могут отменить уже через неделю

Объявить о своем решении Сергей Собянин может уже завтра, рассказал изданию РБК источник близкий к столичному правительству. По его словам, это произойдёт, если градоначальник в последнюю минуту не внесёт правки.

То, что с середины июня пропускной системы скорее всего не будет, изданию подтвердил собеседник в одной из компаний-партнёров столичной мэрии. Ограничения, которые пока продолжают действовать, снимут в два этапа. Это произойдет с 10 и 15 июня, сообщил осведомлённый источник агентства Интерфакс. По его словам пропуска отменят на втором этапе. Аналогично поступят и с графиком прогулок. Мэрия также рассматривает возможность постепенного запуска работы парикмахерских и кафе.

В пятницу мэр Собянин обещал принять более радикальные решения по снятию ограничений из-за пандемии. Пропускной режим ввели в середине апреля, его много критиковали. Юристы отмечали, что передвижение по пропускам без объявления режима чрезвычайного положения противоречит Конституции и федеральным законам.

Напомним, что первый день пропускного режима 15 апреля привел к большим очередям на входе столичное метро и серьезным пробкам на дорогах.