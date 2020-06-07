В Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту похищения несовершеннолетнего сына адвоката Константина Скрыпника

Преступление связывают с деятельностью отца подростка.

Похищение сына сам Константин Скрыпник связывает со своими показаниями в рамках расследования уголовного дела в отношении новых участников банды Аслана Гагиева и его свидетельств об их причастности к совершению тяжких преступлений. Такую информацию агентству ТАСС адвокат предоставил после допроса в Следственном комитете. Юрист проходит по делу в качестве свидетеля.

По словам Скрыпника, есть достоверные доказательства того, что сообщники группировки задействованы в похищении его сына. Таким образом, они пытаются оказать давление на свидетеля, заключил отец 17-летнего юноши. Он выразил надежду на то, что правоохранительные органы предоставят его семье государственную защиту, поскольку есть угроза жизни и здоровью. Сына Скрыпника нашли связанным в поле под Ногинском сотрудники Следственного комитета и МВД вместе с запиской об угрозах. Его удерживали неизвестные в течение 36 часов.

Ранее Скрыпник получал угрозы через телефон своего сына.

Аслан Гагиев в 2004 году создал преступную группировку, которая, по данным следствия, убили более 60 силовиков, чиновников республиканского и городского уровней и бизнесменов в Москве, Подмосковье и Северной Осетии.