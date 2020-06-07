Самолет, который связывают с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сегодня прилетел в Европу

Самолёт для перевозки VIP-пассажиров, на котором предположительно чеченский руководитель дважды в прошлом месяце летал в Москву, сейчас находится в Базеле. Он вылетел из Грозного в 10 утра и через несколько часов приземлился в Швейцарии, пишет интернет-издание МБХ Медиа со ссылкой на данные сервиса Flightradar, который позволяет в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов. Официальной информации о визите Кадырова, его родственников или чиновников правительства республики в Швейцарию нет. В прошлом месяце источники нескольких СМИ, в том числе агентства Интерфакс, сообщали, что у главы Чечни заподозрили коронавирус, и он летал в Москву.

Официально о его визите в российскую столицу информации не было. На публике глава Чечни появился только почти через неделю 26 мая, Новая газета обратила внимание, что на правой руке Кадырова был катетер. Кадыров утверждает, что у него нет личного самолета. А воздушное судно, на которое якобы в нулевых скинулись его друзья, списали из-за невозможности его содержать. Между тем телеканал Дождь ещё 3 года назад сообщал, что у Кадырова есть личный самолёт стоимостью около 80-ти миллионов долларов.

В конце зимы глава Чечни предположительно на том же самолёте летал в Париж, где прошел показ модного дома, которым управляет дочь главы Чечни Айшат Кадырова.