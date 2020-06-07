В подмосковном Солнечногорске похитили 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника

По сведениям ТАСС, возбуждено дело о похищении несовершеннолетнего.

На телефон родителей поступали смс-сообщения с угрозами.

По информации сайта Baza, юношу обнаружили связанным в наручниках в поле под Ногинском, сам Скрыпник связывает похищение сына с делом банды Гагиева, по которому адвокат проходит свидетелем. В интервью ТАСС Скрыпник отметил, что надеется на включение его семьи в программу по защите свидетелей в связи с реальной угрозой их жизни. Аслан Гагиев в 2004 году создал преступную группировку, которая, по данным следствия, убили более 60 силовиков, чиновников республиканского и городского уровней и бизнесменов в Москве, Подмосковье и Северной Осетии.