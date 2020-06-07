Доброхотов: Желание Британии укрыть Скрипалей логично, но информация о месте переезда, скорее всего, заведомо ложная

По мнению шеф-редактора издания The Insider Романа Доброхотова, желание спецслужб Британии укрыть бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию логично, но информация о месте переезда, скорее всего, заведомо ложная. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее газета The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленных британских чиновников сообщила, что бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия переехали в Новую Зеландию. По информации источника, им придумали новые биографии и обеспечили деньгами.

«Это возможный сценарий. Другое дело, что правоохранительные органы решили получше спрятать людей, и для этого их местонахождение они специально дали с целью создать впечатление, что Скрипали переехали в другую страну.

Но мы не можем это проверить, не вводят ли нас в заблуждение», — сказал Р.Доброхотов.

Шеф-редактор издания также отметил, что вряд ли в ближайшее последует попытка снова отравить Скрипалей, поскольку подорвать остатки собственной репутации – не лучшее решение для российского руководства.

В марте 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в английском городе Солсбери и провели несколько недель в критическом состоянии после того, как якобы были отравлены «российскими агентами» нервнопаралитическим веществом «Новичок».