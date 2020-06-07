Бывший чемпион в смешанных единоборствах Конор Макгрегор в очередной раз объявил о завершении своей карьеры

Это уже третий раз за последний 4 года, когда ирландец заявляет об уходе из спорта.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях объявил о завершении карьеры в своем Twitter-аккаунте. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт отреагировал на решение Макгрегора словами: «Не сказал бы, что я в шоке. Ничто уже не кажется безумием на фоне постоянного безумия». Ранее ирландец уже трижды объявлял о своем уходе – в апреле 2016 года его слова «Я решил закончить молодым. Спасибо за все, еще увидимся» через месяц после поражения от Нэйта Диаса застали многих врасплох. Тогда речь шла о подготовке к бою-реваншу.

Теперь же – вновь фото в твиттере, фотография с матерью и слова: «Спасибо всем вам за замечательные воспоминания. Это было удивительное путешествие!». В последний раз Макгрегор выходил в октагон в январе. Тогда он за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне.

Конор Макгрегор провел 26 боев, в которых победил 22 раза. В октябре 2018 года во встрече за титул чемпиона UFC в легком весе он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову.