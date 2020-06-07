Власти американского города Портленд запретили полиции применять слезоточивый газ против демонстрантов

Мэр Тед Уилер написал в твиттере, что поддерживает требования протестующих о правосудии и реформе полиции. Об аналогичном решении ранее объявили в администрации Сиэттла и Денвера. Представители еще нескольких городов и штатов говорили, что намерены также запретить полицейским применять удушающий захват при задержании. В стране не стихают протесты после гибели при задержании жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда.

Между тем генеральный прокурор штата Кит Эллисон считает, что расследование гибели Флойда не решит проблему массовых протестов в США.

«Я не думаю, что расследование этого дела способно изменить ситуацию и воздать справедливость. Облегчение нынешних страданий — медленный процесс, нам требуется провести большую работу, решив системные проблемы в действиях органов юстиции в нашей стране» — заявил он.

Сейчас в 40 городах США введен комендантский час, задержаны почти 10 тысяч человек.