Российская ЧВК Вагнера ускорила прием сирийцев для участия в боевых действиях в Ливии

Как передает агентство Reuters, наемников отправляют в помощь антиправительственным силам Халифы Хафтара.

Вербовка, по словам источника агентства ведется под контролем российской армии. Один из бывших членов ЧВК сказал журналистам, что впервые отправили сирийцев в Ливию в прошлом году. В самой компании и министерстве обороны на запросы агентства не ответили. Силы Хафтара в последнее время потерпели ряд неудач и были вынуждены отступить от Триполи. Признанному Западом правительству Ливии в то же время помогает Турция.