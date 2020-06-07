Росавиация предложила частично открыть международное авиасообщение

На первом этапе будут возобновлены полеты в 15 стран.

Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном возобновлении международных авиаперелетов уже с 15 июля. Об этом РБК сообщил источник в одной из крупных авиакомпаний. Предполагается, что на первом этапе Россия может возобновить полеты в 15 стран. Было отмечено, что в субботу в Росавиации прошло совещание с участием авиакомпаний, на котором было решено предложить возобновить международное авиасообщение из ряда городов России.

Предполагается, что список стран, куда можно будет летать, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно. При этом для бизнес-авиации планируется открыть полеты «почти во все страны». В Росавиации отказались от комментариев по этому вопросу. РБК направил запросы в ведущие российские авиакомпании.

С 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Исключение было сделано для вывозных, грузовых и почтовых рейсов.