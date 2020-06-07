Товарооборот между Россией и Китаем за первые пять месяцев этого года сократился более чем на 4%

Он составил около 41 млрд. долларов, передает агентство ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР. По данным ведомства, экспорт из Китая в Россию сократился на 7%, импорт российских товаров в КНР опустился на 2%.
2020-06-07T15:33:00+03:00
2020-06-07T15:36:01+03:00
https://echo.msk.ru/news/2656420-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3272094.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:33, 07 июня 2020
Загрузка комментариев...